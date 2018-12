Scontro e carambola fra 4 auto, 5 feriti

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 16 OTT - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare due dei cinque feriti coinvolti in un grande incidente stradale tra quattro automobili avvenuto nel pomeriggio tra Calcinaia e Pontedera, nel Pisano. Tutti i feriti non sarebbero comunque in condizioni preoccupanti: uno è stato trasferito all'ospedale di Pisa e gli altri quattro al pronto soccorso di Pontedera.

Secondo quanto appreso, una delle auto coinvolte è rimasta in bilico lungo la sponda di un canale adiacente alla sede stradale e i vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza il veicolo prima di mettere in salvo le persone intrappolate nell'abitacolo. Sul posto i vigili urbani hanno provveduto a interrompere il traffico sulla strada deviandolo sulla viabilità secondaria per il tempo necessario alla operazioni di soccorso.

Sono intervenuti anche numerose ambulanze per il trasferimento dei feriti in ospedale.



