Camion spurgo a passo d'uomo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Pesanti disagi al traffico, questa mattina a Firenze, per la protesta organizzata da alcune ditte di spurgo della Toscana. Una trentina di camion delle aziende hanno percorso i viali a passo d'uomo, partendo dalla zona di Novoli per arrivare a Campo di Marte. Obiettivo della manifestazione, che non sarebbe stata preavvisata alla questura, quello di chiedere una soluzione per l'emergenza liquami, dopo lo stop alla ricezione dei liquami da parte degli impianti della Lombardia. I mezzi hanno creato disagi in particolare in viale Lavagnini, dove si sarebbero fermati per alcuni muniti, poi hanno proseguito fino a entrare nel parcheggio del Mandela Forum. Sul posto è arrivata la polizia di Stato. La protesta improvvisata è stata seguita dagli agenti della polizia municipale, intervenuta per cercare di limitare i disagi al traffico.