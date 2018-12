Muore investito da pirata strada

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 11 OTT - Un uomo di 82 anni è morto stamani a Torre del Lago, in Versilia (Lucca), dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente ha poi proseguito senza fermarsi a prestare soccorso. Tutto è accaduto intorno alle 6,30 sulla via Aurelia: la vittima, originaria di Legnano (Milano) ma da tempo residente a Torre del Lago, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A dare l'allarme al 118 alcuni residenti che hanno avvertito un forte rumore notando poi l'anziano a terra. Sul posto è intervenuta l'auto medica ed una ambulanza della Croce Verde di Viareggio ma per l'82enne ormai non c'era più nulla da fare. Arrivati poi una volante del commissariato di Viareggio e personale della scientifica.

Da una prima ricostruzione sembra che l'auto che ha investito l'82enne provenisse da Viareggio. La polizia esaminerà le telecamere che sono presenti nella zona per cercare di risalire alla vettura e identificare il conducente.



