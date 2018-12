Sequestrate borse contraffatte nel Fiorentino,tre arresti

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Scoperta dalla guardia di finanza una filiera del falso specializzata nella realizzazione e commercializzazione di articoli di pelletteria contraffatti di altissima fattura, prodotti in un capannone di Capraia e Limite (Firenze) e poi venduti per lo più on-line. Agli arresti, in esecuzione di una misura di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Firenze Fabio Frangini, sono finiti un 40enne cinese, un 45enne di Lastra a Signa (Firenze) e un 44enne di Scandicci (Firenze). Sequestrato il capannone laboratorio, nel quale sono stati trovati cinquemila pezzi contraffatti, per un valore complessivo di 1.200mila euro. Nel capannone, di oltre 200 metri quadrati, è stata trovata l'attrezzatura per la lavorazione delle pelli, oltre a punzoni e cliché indispensabili per rendere gli, articoli identici agli originali. Agli arrestati viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla produzioni e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti.