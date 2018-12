Conte a Firenze per una lezione alla Scuola di Giurisprudenza

(ANSA) - FIRENZE, 9 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, atteso da centinaia di studenti, al Polo universitario di Scienze sociali di Firenze, ha tenuto una prolusione alla Scuola di Giurisprudenza su 'Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato nel contesto della tutela multilivello dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa'. Al suo arrivo Conte ha subito salutato il rettore dell'Ateneo di Firenze Luigi Dei e il direttore della Scuola di Giurisprudenza Paolo Cappellini. Poi si è concesso qualche saluto e selfie con gli studenti prima di entrare in aula magna per iniziare la lezione. "Sono qui a fare questa lezione anche con un po' di nostalgia, ma devo stare attento a parlare perché altrimenti lo spread rischia di salire", ha detto, sorridendo, il premier che alle 14.30 sarà in visita ufficiale all'Accademia della Crusca per una relazione dal titolo 'Lingua e diritto'.



Data ultima modifica 09 ottobre 2018 ore 16:38