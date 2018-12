Incendio e crollo in fabbrica al Macrolotto di Prato

(ANSA) - PRATO, 7 OTT - Incendio e crollo in una fabbrica a Prato, nella zona industriale Macrolotto 1, dove sono intervenuti in forze i vigili del fuoco. A parte due cinesi che erano nelle vicinanze e che sono stati ricoverati per una sospetta intossicazione da fumi, nessuna altra persona risulta coinvolta gravemente, mentre ingenti sono i danni materiali. L'incendio si è sviluppato la notte e l'intervento dei pompieri è scattato verso le 2.30. In fiamme l'area magazzino, circa 1.500 metri quadri, di un complesso industriale più esteso. Il fuoco ha causato il crollo della prima campata dell'edificio. Secondo i vigili del fuoco sul posto non risultano operai che stessero lavorando in quel momento dentro la struttura. Da stabilire le cause del rogo. Questo incendio è scoppiato a poche decine di metri dal luogo dove l'1 dicembre 2013 in un incendio simile morirono sette operai cinesi di una ditta di pronto-moda, anche questa di proprietà di orientali.