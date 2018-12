Scoperto a Vada villaggio età del Ferro

(ANSA) - PISA, 6 SET - Un villaggio specializzato nella produzione del sale risalente all'età del Ferro (IX-VIII sec.

a.C.) è emerso in una campagna di scavi condotta questa estate dall'Università di Pisa a Vada (Livorno). Lo ha reso noto l'Ateneo sottolineando che "i giovani archeologi allievi dei corsi di laurea in beni culturali e archeologia hanno trovato, estremamente frammentati, numerosi grandi contenitori e sostegni per focolari che servivano per bollire l'acqua salmastra e produrre il sale".

"La scoperta - spiega la docente Simonetta Menchelli - rivela che le dune costiere su cui poi vennero costruiti gli edifici romani erano in precedenza occupate da un insediamento dove si produceva sale, a conferma della lunga storia della vocazione produttiva del territorio. Quando Rutilio Namaziano nel 417 d.C.

visitò Vada documentò proprio la presenza di saline in piena funzione e la produzione continuò anche in età medievale, menzionata in più documenti d'archivio".