A Firenze il Queer Festival

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Al via dal 2 al 7 ottobre la sedicesima edizione del 'Florence Queer Festival', che prevede una settimana di eventi, incontri, proiezioni, presentazioni.

Diretto da Bruno Casini e Roberta Vannucci, organizzato dall'associazione Ireos - Centro servizi autogestiti per la Comunità Queer di Firenze, in collaborazione con Arcilesbica Firenze e Music Pool, con il contributo della Regione Toscana, quest'anno presenterà al pubblico un ricco programma di film, una nutrita selezione dei video Queer in concorso con ospiti come il regista Gustavo Sanchez o la cantante Adele Bertei. Tra le collaborazioni anche quella con il 'Festival dei diritti' promosso dal Comune di Firenze, con una doppia proiezione in anteprima. In apertura, a ingresso gratuito ed alla presenza dell'assessore Sara Funaro, Rafiki (martedì 2 ottobre, ore 17, Cinema La Compagnia) di Wanuri Kahiu primo film keniota a raggiungere Cannes (in selezione per Un Certain Regard).

Previsti appuntamenti musicali, sette presentazioni QueerBook e due mostre.