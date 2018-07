Offerte gas e luce, come trovare il prezzo migliore per le bollette

Le bollette di gas e luce sono due voci importanti di spesa per le famiglie italiane. E dalle scorse settimane lo sono ancora di più, visto che proprio a partire dal 1° luglio le tariffe si sono alzate in maniera sensibile. Ma ora esiste anche un modo per confrontare le offerte delle aziende e trovare quella migliore.

Il portale

Fino a qualche tempo fa comparare le offerte di chi vendeva gas e luce sembrava quasi impossibile, anche se già esisteva qualche servizio fornito da aziende private. Ora però è a disposizione dei cittadini un nuovo strumento, un portale informatico realizzato e gestito da Acquirente Unico sulla base delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA). Il tutto proprio contestualmente all'aumento delle tariffe del 6,5 per cento della luce e dell'8,2 per cento del gas, che alzano rispettivamente di 24 e 21 euro la spesa per la famiglia tipo.

Mercato libero nel 2019

Il lancio del portale offerte, avvenuto il 1° luglio, rientra nel più ampio piano previsto dalla legge sulla Concorrenza 2017, che ha stabilito che dal 1° luglio 2019 si passerà al mercato libero. Ciò significa che cesserà il mercato di maggior tutela, quello che coinvolge la maggior parte degli utenti domestici e che sfrutta le tariffe decise dall'Autorità dell'energia. Tra un anno, dunque, tutti i cittadini dovranno necessariamente scegliere tra le sole offerte sul mercato libero.

Come funziona

In vista di questa rivoluzione è stato creato il portale, un sito pubblico dove clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare in modo gratuito le offerte di gas e luce attraverso un motore di ricerca. Sul portale sono presenti anche schede informative sulle novità previste dalla legge. Nella prima fase cominciata lo scorso 1° luglio sono consultabili tutte le offerte PLACET. Si tratta delle tariffe a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (da cui l'acronimo) che tutti i fornitori sono obbligati a proporre dallo scorso gennaio, anche se per ora semplificate e standardizzate secondo i criteri dell'Authority e dunque prive di servizi aggiuntivi, bonus e altre offerte.

I confronti

Non è dunque ancora possibile confrontare l'attuale offerta in maggior tutela a un'offerta PLACET ma da dicembre 2018 saranno invece presenti tutte le offerte del mercato libero, comprese quelle a prezzo variabile. Il portale sarà in grado di proporre anche una simulazione della possibile spesa annua, inserendo i dati legati alla zona in cui ci si trova, sul numero di persone presenti in famiglia e su quello degli elettrodomestici legati all'utenza. L'obiettivo è anche quello di "formare" gli utenti e renderli in grado di capire quale possa essere l'offerta migliore in vista dell'arrivo, salvo nuove leggi, del mercato libero.