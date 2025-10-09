Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Secondo quanto comunicato dalla Fp Cgil l’8 ottobre, la procedura concorsuale per gli ispettori di vigilanza ha compiuto un importante passo avanti. In particolare, il sindacato conferma che “si è conclusa la fase di contrattazione” relativa ai concorsi Inps, incluso quello per gli ispettori di vigilanza. Questo significa che il concorso è ormai in fase conclusiva dell’iter preparatorio e la pubblicazione ufficiale è attesa a breve, non appena i bandi saranno approvati dagli organi competenti di Inp e Inail.