Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Economia

Introduzione

Opportunità in arrivo per i laureati in ambito giuridico-economico: il concorso congiunto Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza rappresenta una delle selezioni pubbliche più importanti dell’anno. La bozza di bando, circolata in questi giorni, anticipa i dettagli di questa procedura che vedrà l’assunzione di 355 unità presso l'Inps e di altre 93 presso l’Inail, con distribuzione territoriale su tutto il territorio nazionale

Quello che devi sapere

Previsto l'inquadramento nell'area funzionari

Il concorso per Ispettori di vigilanza offre un’occasione unica per entrare nella Pubblica amministrazione con un ruolo di responsabilità nell’area dei funzionari. In particolare, la procedura prevede prove selettive articolate e una valutazione meritocratica che premierà i candidati più preparati. Inoltre, l’inquadramento nell’area funzionari garantisce prospettive di carriera interessanti e stabilità lavorativa, elementi sempre più ricercati dai professionisti.

Previsto l'inquadramento nell'area funzionari
1/7

Attesa a breve la pubblicazione ufficiale

Secondo quanto comunicato dalla Fp Cgil l’8 ottobre, la procedura concorsuale per gli ispettori di vigilanza ha compiuto un importante passo avanti. In particolare, il sindacato conferma che “si è conclusa la fase di contrattazione” relativa ai concorsi Inps, incluso quello per gli ispettori di vigilanza. Questo significa che il concorso è ormai in fase conclusiva dell’iter preparatorio e la pubblicazione ufficiale è attesa a breve, non appena i bandi saranno approvati dagli organi competenti di Inp e Inail.

2/7
pubblicità

Domanda presentabile per un'unica posizione

Il concorso congiunto Inps-Inail prevede l’assunzione di 448 Ispettori di vigilanza a tempo indeterminato, così distribuiti:

  • Inps: 355 posti

  • Inail: 93 posti

Ogni candidato può presentare domanda per una sola posizione e per una sola Regione. Di conseguenza, la scelta effettuata in fase di candidatura è vincolante. Secondo la bozza di bando, sono previste le seguenti riserve: 30% dei posti riservato a volontari in ferma breve/prefissata delle forze armate congedati senza demerito (art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010), 15% dei posti riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (art. 18 comma 4 del D.Lgs. 40/2017).

3/7

I requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

  • Cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, oppure titolare dello status di rifugiato o protezione sussidiaria

  • Età: maggiore età (18 anni compiuti)

  • Diritti civili e politici: godimento dei diritti civili e politici

  • Idoneità fisica: idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni

  • Fedina penale: non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pa per insufficiente rendimento o per motivi disciplinari

  • Condanne penali: non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato che costituiscano impedimento all’assunzione

4/7
pubblicità

I titoli di studio richiesti

È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Lauree triennali:

  • L-14 Scienze dei servizi giuridici

  • L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

  • L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

  • L-33 Scienze economiche

  • L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Diplomi di Laurea Vecchio ordinamento:

  • Giurisprudenza

  • Economia e commercio

  • Scienze politiche

Lauree Specialistiche e Magistrali:

  • 22/S o LMG/01 Giurisprudenza

  • 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

  • 64/S o LM-56 Scienze dell’economia

  • 84/S o LM-77 Scienze economico-aziendali

  • 57/S o LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

  • 60/S o LM-52 Relazioni internazionali

  • 70/S o LM-62 Scienze della politica

  • 71/S o LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

  • 88/S o LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

  • 89/S o LM-88 Sociologia e ricerca sociale

  • 99/S o LM-90 Studi europei

Sono ammessi anche titoli equipollenti ed equiparati secondo la normativa vigente

5/7

Procedura per l'iscrizione

Secondo la bozza, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale InPa entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando.

Requisiti tecnici per la candidatura

  • Identità digitale: SPID, CIE, CNE o eIDAS

  • PEC personale: indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato, oppure domicilio digitale

  • Registrazione InPa: creazione del profilo sul portale con compilazione del curriculum vitae

Procedura di Iscrizione Prevista

  • Innanzitutto, accedere al portale www.inpa.gov.it, registrarsi con SPID, CIE, CNE o eIDAS

  • Compilare il curriculum vitae sul portale

  • Cercare il concorso “448 Ispettori di vigilanza Inps-Inail”

  • Compilare il form di candidatura online

  • Scegliere un solo Ente (Inps o Inail) e una sola Regione

  • Pagare la  tassa di partecipazione di €10,00 tramite PagoPa

6/7
pubblicità

Modalità e punteggi delle prove

1. Prova Scritta (30 punti)

La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Diritto amministrativo

  • Diritto civile

  • Diritto commerciale

  • Diritto penale e processuale penale

  • Diritto tributario

  • Diritto dell’Unione Europea

  • Diritto del lavoro e legislazione sociale

  • Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  • Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

Modalità di svolgimento: la prova si svolgerà mediante strumentazione informatica e digitale fornita dall’amministrazione. Inoltre, non è prevista la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti. Infine, il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.

2. Prova orale (30 punti)

La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta e mirerà ad accertare:

  • Preparazione tecnica e professionalità del candidato

  • Capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti

  • Capacità di giudizio critico e decisionale

  • Attitudine all’espletamento delle funzioni di ispettore di vigilanza

Durante la prova orale saranno inoltre accertate:

  • Conoscenza della lingua inglese

  • Competenze informatiche

Il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.

3. Valutazione dei Titoli (10 punti)

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dopo la prova orale, solo per i candidati che l’hanno superata

Modalità e punteggi delle prove
7/7
pubblicità

Leggi anche

Economia

Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Economia

Bonifici istantanei, da oggi al via le nuove regole: cosa cambia

Economia

Poste Italiane, arriva la nuova app unificata: ecco come funziona

Economia

Turismo, numeri in crescita in Italia nel 2025. I dati

Economia

Accordo rinnovato tra governo e gestori Spid: cosa succede ora?