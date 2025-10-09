Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza, il bando

Introduzione
Opportunità in arrivo per i laureati in ambito giuridico-economico: il concorso congiunto Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza rappresenta una delle selezioni pubbliche più importanti dell’anno. La bozza di bando, circolata in questi giorni, anticipa i dettagli di questa procedura che vedrà l’assunzione di 355 unità presso l'Inps e di altre 93 presso l’Inail, con distribuzione territoriale su tutto il territorio nazionale
Quello che devi sapere
Previsto l'inquadramento nell'area funzionari
Il concorso per Ispettori di vigilanza offre un’occasione unica per entrare nella Pubblica amministrazione con un ruolo di responsabilità nell’area dei funzionari. In particolare, la procedura prevede prove selettive articolate e una valutazione meritocratica che premierà i candidati più preparati. Inoltre, l’inquadramento nell’area funzionari garantisce prospettive di carriera interessanti e stabilità lavorativa, elementi sempre più ricercati dai professionisti.
Attesa a breve la pubblicazione ufficiale
Secondo quanto comunicato dalla Fp Cgil l’8 ottobre, la procedura concorsuale per gli ispettori di vigilanza ha compiuto un importante passo avanti. In particolare, il sindacato conferma che “si è conclusa la fase di contrattazione” relativa ai concorsi Inps, incluso quello per gli ispettori di vigilanza. Questo significa che il concorso è ormai in fase conclusiva dell’iter preparatorio e la pubblicazione ufficiale è attesa a breve, non appena i bandi saranno approvati dagli organi competenti di Inp e Inail.
Domanda presentabile per un'unica posizione
Il concorso congiunto Inps-Inail prevede l’assunzione di 448 Ispettori di vigilanza a tempo indeterminato, così distribuiti:
Inps: 355 posti
Inail: 93 posti
Ogni candidato può presentare domanda per una sola posizione e per una sola Regione. Di conseguenza, la scelta effettuata in fase di candidatura è vincolante. Secondo la bozza di bando, sono previste le seguenti riserve: 30% dei posti riservato a volontari in ferma breve/prefissata delle forze armate congedati senza demerito (art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010), 15% dei posti riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (art. 18 comma 4 del D.Lgs. 40/2017).
I requisiti per partecipare
Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:
Cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, oppure titolare dello status di rifugiato o protezione sussidiaria
Età: maggiore età (18 anni compiuti)
Diritti civili e politici: godimento dei diritti civili e politici
Idoneità fisica: idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni
Fedina penale: non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pa per insufficiente rendimento o per motivi disciplinari
Condanne penali: non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato che costituiscano impedimento all’assunzione
I titoli di studio richiesti
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Lauree triennali:
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-33 Scienze economiche
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Diplomi di Laurea Vecchio ordinamento:
Giurisprudenza
Economia e commercio
Scienze politiche
Lauree Specialistiche e Magistrali:
22/S o LMG/01 Giurisprudenza
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
64/S o LM-56 Scienze dell’economia
84/S o LM-77 Scienze economico-aziendali
57/S o LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
60/S o LM-52 Relazioni internazionali
70/S o LM-62 Scienze della politica
71/S o LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
88/S o LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
89/S o LM-88 Sociologia e ricerca sociale
99/S o LM-90 Studi europei
Sono ammessi anche titoli equipollenti ed equiparati secondo la normativa vigente
Procedura per l'iscrizione
Secondo la bozza, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale InPa entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando.
Requisiti tecnici per la candidatura
Identità digitale: SPID, CIE, CNE o eIDAS
PEC personale: indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato, oppure domicilio digitale
Registrazione InPa: creazione del profilo sul portale con compilazione del curriculum vitae
Procedura di Iscrizione Prevista
Innanzitutto, accedere al portale www.inpa.gov.it, registrarsi con SPID, CIE, CNE o eIDAS
- Compilare il curriculum vitae sul portale
Cercare il concorso “448 Ispettori di vigilanza Inps-Inail”
Compilare il form di candidatura online
Scegliere un solo Ente (Inps o Inail) e una sola Regione
Pagare la tassa di partecipazione di €10,00 tramite PagoPa
Modalità e punteggi delle prove
1. Prova Scritta (30 punti)
La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto commerciale
Diritto penale e processuale penale
Diritto tributario
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Contabilità aziendale e tecniche di bilancio
Modalità di svolgimento: la prova si svolgerà mediante strumentazione informatica e digitale fornita dall’amministrazione. Inoltre, non è prevista la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti. Infine, il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.
2. Prova orale (30 punti)
La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta e mirerà ad accertare:
Preparazione tecnica e professionalità del candidato
Capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti
Capacità di giudizio critico e decisionale
Attitudine all’espletamento delle funzioni di ispettore di vigilanza
Durante la prova orale saranno inoltre accertate:
Conoscenza della lingua inglese
Competenze informatiche
Il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.
3. Valutazione dei Titoli (10 punti)
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dopo la prova orale, solo per i candidati che l’hanno superata