Ddl Capitali, provvedimento in arrivo al Senato: cosa sappiamo

A partire da martedì pomeriggio il provvedimento che disciplina il mercato finanziario italiano sarà a Palazzo Madama, dove è atteso in terza lettura per il voto finale. L’intenzione del governo è quella di tutelare le piccole e medie imprese e favorire la loro quotazione, agevolando allo stesso tempo il rientro dai Paesi Bassi di alcuni colossi, come Stellantis, Enel e Brembo, grazie alle nuove norme che tutelano gli azionisti di controllo