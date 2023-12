Autostrade, probabili rincari dei pedaggi tra il 2% e il 2,5%

Un rincaro medio dei pedaggi potrebbe arrivare a partire dal primo gennaio 2024 sulle autostrade italiane. Lo rivela Il Sole 24 Ore sottolineando che qualche incremento potrebbe essere riconosciuto dal governo, in modo da remunerare in parte i forti investimenti che le singole concessionarie stanno pianificando per ammodernare e rigenerare la rete autostradale