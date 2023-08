2/12 ©Ansa

TAXI – Il governo punta ad aumentare fino al 20% le licenze per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto internazionale: lo fa attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente l'uso di veicoli non inquinanti. I Comuni potranno poi rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a pagamento, licenze di taxi aggiuntive temporanee per non più di 12 mesi, prorogabili sino a un massimo di 24 mesi (e solo a favore di soggetti già titolari di licenze)

