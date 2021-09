Dal primo del mese si potrà accedere all’Agenzia delle entrate online e all’Agenzia entrate-Riscossione solo con la propria identità digitale, la Carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi. Per i contribuenti non varranno dunque più username e password. Il servizio resta invece attivo per Partite Iva e Imprese