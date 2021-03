Archegos, il buco di 20 miliardi che ha spaventato il mercato

Venerdì scorso il mercato finanziario ha sofferto per le perdite di un fondo speculativo e alcune grandi banche. Guarda perché nel video

Le difficoltà dell'hedge fund Archegos hanno bruciato circa 20 miliardi di dollari e messo in difficoltà alcune delle più grandi banche del mondo. Fortunatamente, ora il pericolo sembra rientrato e i danni circoscritti come ha spiegato Carlo De Luca (Gamma Capital Markets) a Sky TG24 Business. Guarda nel video il suo intervento.

La notta scorsa la banca giapponese Nomura aveva inizialmente perso il 16 per cento, e anche la svizzera Credit Suisse era stata messa in difficoltà. Le due banche sono tra le finanziatrici del fondo speculativo, ma hanno vendute le proprie posizioni dopo Goldman Sachs e Morgan Stanley, che infatti non sono state toccate dal calo.

