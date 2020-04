Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 10 aprile, all'avvio ha segnato 194 punti base, come nella chiusura di giovedì 9 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 9 aprile

Ieri, giovedì 9 aprile, lo spread aveva aperto a 196 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 195 di mercoledì. Durante la giornata, poi, il differenziale era sceso intorno a quota 190, per poi assestarsi in chiusura a 194 punti, con il rendimento del decennale del Tesoro pari all'1,58%. Era stata una giornata positiva per la Borsa di Milano: dopo aver aperto in rialzo, alla fine della seduta l'indice Ftse Mib aveva segnato un aumento dell'1,39% a 17.621 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo anche le altre principali Borse europee: Londra, trainata dall'intervento diretto della Banca d'Inghilterra per finanziare sostegni all'economia contro gli effetti dell'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI), aveva chiuso in crescita del 3,9%, con Francoforte in aumento del 2,2% e Parigi dell'1,4%.