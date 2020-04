Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 1 aprile, ha aperto a 202 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 199 della chiusura di martedì 31 marzo. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,51% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso del 2,64% a 16.600 punti. Apertura in deciso calo anche per le altre principali Borse europee: Francoforte perde il 3,27% con il Dax a quota 9.610 punti, Parigi lascia sul terreno il 3,1% con il Cac 40 a quota 4.259 punti, mentre Londra cede il 3,24% con il Ftse 100 a 5.492 punti.

L'andamento del 31 marzo

Martedì 31 marzo, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 199 punti base, stessa cifra dell'apertura. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,51%. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari ha frenato, ma poi ha terminato la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06%. Ieri in apertura mercati azionari europei tutti in aumento, poi a metà giornata hanno annullato quasi completamente i guadagni della mattinata. Ma a fine seduta hanno chiuso in positivo: Londra ha guadagnato l'1,95%, Francoforte l'1,24% e Parigi lo 0,4% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

