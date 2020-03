Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 30 marzo, ha aperto a 186 punti base, in rialzo rispetto ai 180 della chiusura di venerdì scorso (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD), e con il rendimento del decennale pari all'1,31%. Poi il differenziale, nel corso della mattinata, è salito sopra ai 190 punti dopo le dichiarazioni del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni circa la possibilità di condivisione del debito. Piazza Affari, dopo un'apertura leggermente positiva, è crollata: il Ftse Mib è arrivato a cedere il 3%. Improvvisa inversione di rotta anche per le principali Borse europee. Dopo un avvio positivo Parigi ha ceduto l'1,73% a 4.275 punti, insieme a Londra (-1,45% a 5.430 punti) e Francoforte (-1% a 9.534 punti). Pesante Madrid che ha lasciato sul campo il 2,26% a 6.628 punti.

L'andamento del 27 marzo

Venerdì 27 marzo lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a fine seduta ha fatto segnare 180 punti base, dopo che in mattinata aveva aperto a quota 161. Il rendimento del decennale italiano si era attestato all'1,31%. Nell'ultima seduta settimanale chiusura in forte calo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha perso il 3,15%. Chiusura in rosso anche per le altre principali Borse europee. La peggiore è stata Londra (-5,45%), con il primo ministro Johnson positivo, seguita da Parigi (-4,23%), Francoforte (-3,68%) e Madrid (-3,63%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

