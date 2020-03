Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 26 marzo, ha aperto a 180 punti base, stabile rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,5% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede il 2,12% a 16.884 punti, poi dopo i primi scambi recupera e si attesta a -1,5%. Apertura in deciso ribasso anche per le altre Borse europee: Francoforte in calo del 2,56%, Parigi del 2,24%, mentre Londra alle prime battute cede l'1,46%.

L'andamento del 25 marzo

Mercoledì 25 marzo lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in deciso calo dopo le indiscrezioni di una possibile attivazione del piano anti-spread Omt da parte della Bce. Il differenziale di rendimento è sceso a fine seduta a 180 punti base dai 188 punti dell'apertura e dopo aver superato in giornata anche i 190 punti base. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro è calato all'1,53%. Dopo una giornata nervosa fatta di saliscendi, la Borsa di Milano ha recuperato nel finale di seduta chiudendo in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,74%. Anche gli altri listini europei, con un allungo sul finale, hanno chiuso in rialzo. Parigi ha messo a segno un guadagno del 4,47%, Francoforte dell'1,79% e Londra del 4,45% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 26 marzo 2020 ore 09:23