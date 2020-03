Un "Wethever it takes" che riecheggia il famoso discorso di Mario Draghi del luglio 2012, da parte dei ministri delle Finanze del G7. Che "si impegnano a fare lo sforzo di bilancio necessario per aiutare le nostre economie a riprendersi rapidamente" e, accanto al rafforzamento dei sistemi sanitari, raccomandano "a tutti i Paesi di dispiegare il sostegno alla liquidità e l'espansione di bilancio per mitigare l'impatto economico negativo" del coronavirus. Lo si legge nel comunicato - pubblicato dal dipartimento del tesoro Usa - dei ministri delle Finanze e governatori del G7 dopo la conference call di oggi.

"Promuovere il commercio globale"

"Faremo qualunque cosa necessaria per riportare la crescita e la fiducia e per proteggere i posti di lavoro, le imprese e la tenuta del sistema finanziario", così, come “novelli Draghi”, i ministri delle Finanze e governatori del G7 dopo la conference call tenuta stamani. "Ci impegniamo anche – si legge nel comunicato pubblicato dal dipartimento del tesoro Usa – a promuovere il commercio globale e gli investimenti a tutela della prosperità"

Più sostegno allo sviluppo del vaccino

"Riconosciamo la necessità urgente di sostenere maggiormente il rapido sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di strumenti di diagnosi, terapie e un vaccino per il Covid-19". Così prosegue il comunicato del G7 finanziario, dove si è deciso anche un coordinamento più stretto, a cadenza settimanale. "Coerentemente con la direzione impressa dai leader del G7, i ministri si coordineranno su base settimanale sull'implementazione di queste misure e prenderanno ulteriori e tempestive misure".