Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 23 marzo, all'avvio ha segnato 201 punti base, contro i 195 della chiusura di venerdì 20. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,66% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 20 marzo

Venerdì 20 marzo lo spread, dopo un’apertura a 184 punti base, aveva chiuso in rialzo a 195 con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,62%. Piazza Affari aveva concluso la seduta in positivo dell'1,71% a 15.731 punti, sui minimi di una seduta che aveva visto l'indice delle blue chip salire fin del 4,6% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Bene anche le altre Borse europee, che avevano terminato la seduta in deciso rialzo, con la sola eccezione di Londra che aveva azzerato i modesti rialzi della seduta sul finale, chiudendo in progresso dello 0,09% a 5.156 punti. Parigi era avanzata del 5,01% a 4.048 punti, mentre Francoforte era salita del 3,41% a 8.904 punti. Più contenuto il rialzo di Madrid, cresciuta dello 0,77% a 6.445 punti.