Un’indennità per ogni giorno di ricovero, il rimborso delle spese sostenute prima e dopo la degenza. È quanto previsto dalla copertura assicurativa stipulata dal Gruppo Atlantia per i suoi 13.500 dipendenti in caso di ricovero per Coronavirus. La polizza, fa sapere il gruppo, riguarda i lavoratori (e i familiari assicurati) della holding e delle società italiane da essa controllate (COVID-19, ULTIME NOTIZIE - LO SPECIALE - CURA ITALIA, COME RICHIEDERE CONGEDO PARENTALE)

Quali sono le società coperte

Nell’elenco figurano i lavoratori di Autostrade per l’Italia, Aeroporti di Roma, Telepass, Pavimental, Spea, oltre ai dipendenti di altre realtà del Gruppo quali Infoblu, AutostradeTECH, AD Moving, Essediesse, SAM, TANA, SAT, SITMB, RAV, TPay.

Quali sono le coperture previste

Con l’assicurazione vengono coperti il dipendente e i familiari assicurati nell’iter di cura dal Covid-19. Sono ad esempio assicurati i rimborsi delle spese di trasporto dell’ammalato e di un suo accompagnatore dal proprio domicilio all’ospedale e viceversa (in ambulanza o con mezzo di trasporto pubblico, compreso il taxi). La garanzia include anche il vitto e l’alloggio, comprese le spese di natura alberghiera.

Diaria giornaliera in caso di quarantena a casa

La polizza riconosce una diaria giornaliera anche nel caso in cui sia necessario passare un regime di quarantena presso il proprio domicilio, a seguito di positività al tampone.

Disponibile anche un consulto medico telefonico

Tutti i dipendenti potranno inoltre, in caso di necessità, utilizzare un servizio dedicato al consulto medico telefonico attraverso il quale si potrà dialogare con un team di medici disponibili h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza. Atlantia fa sapere che “le misure di assistenza per il Covid19 verranno condivise con tutti i dipendenti del Gruppo nei prossimi giorni".