Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 15 miliardi per le pmi in difficoltà

Per sostenere le imprese italiane nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus, oltre alle misure decretate dal Governo, scende in campo anche la principale banca del Paese: Intesa Sanpaolo. L'istituto guidato da Carlo Messina annuncia infatto un piano per garantire continuità e produttività delle piccole e medie imprese. La banca mette a disposizione delle pmi 15 miliardi di euro, attraverso misure straordinarie dedicate. Due le misure messe in campo che possono anche essere cumulate: 5 miliardi di nuovo plafond e 10 miliardi per i pagamenti urgenti.

Linee di credito aggiuntive per 5 miliardi

La prima misura è un plafond di 5 miliardi di euro, per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi (meno un giorno), di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria.

Liquidità per 10 miliardi

La seconda prevede 10 miliardi di euro di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti. L'obiettivo delle nuove misure è di "affiancare – afferma Intesa Sanpaolo - le imprese di tutti i settori economici, fornendo la liquidità necessaria per superare la fase economica di crisi. Le misure, in particolare, sono finalizzate a consentire alle aziende di far fronte ai pagamenti, nonostante la progressiva riduzione o addirittura assenza di fatturato, e di tutelare così l'occupazione".

Già attiva la sospensione delle rate dei finanziamenti

Questa nuova iniziativa di Intesa Sanpaolo si aggiunge alla moratoria annunciata il 24 febbraio, con la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere (per la sola quota capitale o per l'intera rata) prorogabile per altri 3 / 6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.

Come richiedere le misure

Le operazioni di finanziamento possono essere richieste - in via transitoria - anche a distanza, tramite un processo di scambio di informazioni e documenti direttamente tra il cliente ed il gestore. Tale processo si applica solo a clientela conosciuta e verificati i consensi privacy.