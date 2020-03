Il governo sarebbe in procinto di prendere il controllo di Alitalia, alla luce dell’epidemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) che lo avrebbe costretto ad abbandonare l’idea di trovare sul mercato un compratore interessato a rilevare la compagnia di bandiera tricolare, in crisi da tempo. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters citando il quotidiano Il Messaggero. Il piano, che sarebbe già a uno “stadio avanzato” e sarebbe pronto per essere implementato “a breve”, vedrebbe il governo entrare sia nella parte ‘aviation’ di Alitalia sia in quella delle operazioni di terra.

Le misure al vaglio dell'esecutivo

La scadenza precedentemente fissata dal governo per la vendita del vettore era quella del 31 maggio. In base alla procedura di vendita avviata dal commissario unico Giuseppe Leogrande nominato a dicembre, entro il 18 marzo sarebbero dovute pervenire le manifestazioni di interesse. Tutto questo potrebbe però adesso essere superato dalle misure al vaglio dell’esecutivo. Già ieri alcune indiscrezioni di stampa sostenevano che, nel nuovo decreto che sarà varato nelle prossime ore dal governo per gestire l’emergenza coronavirus, potrebbe rientrare anche la creazione di una newco pubblica per prendere in affitto la parte ‘aviation’ di Alitalia.

