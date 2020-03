Coronavirus, Castelli: "Nel nuovo decreto sospensione di mutui, bollette e tasse"

Importanti novità fiscali nel decreto legge, che verrà approvato domani 11 marzo, a sostegno dell’economia rallentata dal Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - TUTTE LE MISURE DEL DECRETO). Intervistata durante una trasmissione radiofonica, il viceministro dell'Economia Laura Castelli ha detto che ci sarà "una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi". Secondo quanto riporta una nota della trasmissione, alla domanda specifica sulla sospensione dei mutui il viceministro ha risposto: "Mutui, tasse, è tutto sospeso". Mentre al giornalista che chiedeva se il provvedimento sarà valido in tutta Italia, Castelli ha confermato dicendo: "Sui mutui di privati e famiglie." (LO SPECIALE - LA DIRETTIVA DEL VIMINALE SUI CONTROLLI - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE).

Interventi anche sulla cassa integrazione

Il viceministro ha così anticipato come la riunione di oggi, 10 marzo, sia necessaria per "chiudere questo decreto che di fatto andrà in approvazione subito dopo, mercoledì, quando voteremo in Parlamento per superare i limiti dei saldi di finanza pubblica che abbiamo stabilito". Castelli ha poi sottolineato come "dentro ci sono queste misure: un grande blocco che riguarda la cassa integrazione, anche quella in deroga, quella sotto i 6 dipendenti. Quindi a tutta Italia viene garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo. Abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito stiamo garantendo in sistema che permetta liquidità alle imprese".

"Un pacchetto anche per le famiglie"

Infine, Laura Castelli anticipa le misure per le famiglie: "C'è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire", ha proseguito il viceministro dell’Economia. E ancora sui Comuni: "Bisogna anche guardare la situazione dei comuni: se non presa in tempo ci potremmo trovare con comuni che vanno in default per mancate entrate. Lo dico perché un comune in default vuol dire servizi essenziali in meno per i cittadini."