Coronavirus, Landini: “Anche la sanità privata faccia la sua parte”. VIDEO

"La sanità privata accreditata deve fare la sua parte. Non è naturale che non sia coinvolta" per affrontare l'emergenza Coronavirus: lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al Nazareno per l'incontro tra Partito Democratico e parti sociali sull'emergenza sanitaria e le misure economiche da mettere in campo per sostenere l'economia (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

L'importanza della sanità pubblica

Landini ha sottolineato il valore e l'importanza della sanità pubblica su cui comunque, ha detto, bisogna "investire di più" insieme alla ricerca. "Emerge sotto gli occhi di tutti l'importanza della sanità pubblica” ha sottolineato. “Bisogna investire nella ricerca perché è una contraddizione essere precari ed essere così bravi. Dobbiamo creare lavoro e rilanciare lo sviluppo. Dobbiamo dialogare e lavorare per fare cose concrete".

Il ruolo dell'Europa

Sul ruolo dell'Europa, il leader Cgil ha sottolineato: "Dobbiamo chiedere all'Europa di fare investimenti. L'Europa deve riconquistare il suo ruolo, per l'Italia questo significa chiedere un allargamento delle flessibilità ma anche un piano di investimenti più forte di quello visto fino ad oggi".