Oggi potrebbe essere il giorno della risposta di Ubi Banca a Intesa Sanpaolo. All’indomani dell’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Ubi Banca lanciata ieri da Intesa, c’è attesa per il consiglio di amministrazione di Ubi, quarto gruppo bancario italiano, che oggi si riunisce per esaminare l’Ops arrivata dall’istituto guidato da Carlo Messina. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, nascerebbe un gruppo del valore di 48 miliardi di euro, che si troverebbe a gestire 1,1 trilioni di euro di risparmi degli italiani e che sarebbe la terza banca europea per capitalizzazione e la settima per ricavi (21 miliardi di euro). “Certamente è importante ci sia un consolidamento del nostro sistema bancario”, ha commentato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, pur sottolineando che “è bene che la politica stia fuori” (LA CLASSIFICA DEI PRIMI 15 GRUPPI BANCARI IN EUROPA).

Gros-Pietro: operazione “geniale”

Un consolidamento del settore bancario era auspicato da tempo, soprattutto dalla Vigilanza. Ciò che non ci si aspettava è che Intesa giocasse d’anticipo facendo la prima mossa. “Ubi è la migliore combinazione per Intesa e uniti saremo più forti”, ha commentato Messina. A lui si è allineato il presidente di Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, che ha definito la mossa “geniale”. Gli azionisti hanno premiato la decisione dell'istituto di credito: nella giornata dell’offerta pubblica, Intesa è salita del 2,36% (2,6 euro) e Ubi del 23,5% (4,31 euro). Piazza Affari ritiene conveniente per gli azionisti di Ubi aderire all’Ops, in quanto il controvalore delle 17 azioni Intesa è superiore a quello delle 10 di Ubi previste dall’offerta: le prime valgono complessivamente 44,2 euro, le seconde 43,1 euro.

Messina: “Nuovo capitolo della nostra storia”

Secondo Messina l’offerta apre un “nuovo capitolo della storia di questo gruppo”. Agli azionisti di Intesa l’amministratore delegato ha assicurato un dividendo di 0,2 euro sul 2020 e superiore a 0,2 euro sul 2021. L’offerta, che permetterà all’istituto di superare i 6 miliardi di utile a partire dal 2022, non è “amichevole dal punto di vista tecnico, ma non avevamo altro modo per farla”, ha proseguito l’ad, che auspica ora che il vertice di Ubi possa considerarla come tale. Messina è fiducioso che l’offerta riceva il via libera della Banca centrale europea, perché la “mossa è in linea con le aspettative della Vigilanza”.

L'iter della decisione

La valutazione dell’operazione ha avuto inizio circa un mese fa, quando Intesa ha avviato i contatti con l’advisor Francesco Canzonieri di Mediobanca. Poi ci sono stati quelli con le altre due parti - Bper e Unipol - e infine nelle ultime settimane c’è stata una accelerazione, anche alla luce della continua crescita del titolo di Ubi. Fino all’epilogo di lunedì, con la riunione dei cda dei tre gruppi coinvolti e l’invio della documentazione alla Consob. Poco prima di mezzanotte la comunicazione al mercato con la successiva telefonata di Messina al consigliere delegato di Ubi Victor Massiah, che si trovava a Londra per la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo. Messina ha detto che Massiah gli ha riferito di “sentirsi in imbarazzo, essendo in presenza del nuovo piano” ma che “ci risentiremo”. Per l’ad di Intesa, Massiah “potrà assumere una posizione di prima linea nel management”.