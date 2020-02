Air Italy in liquidazione, Governo "irritato, servono alternative"

Il Governo ha ribadito ai commissari di Air Italy "la sua forte irritazione" per le modalità di gestione della vicenda e il mancato coinvolgimento delle istituzioni. Lo si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro al Minitsero dei trasporti, convocato dal ministro Paola De Micheli. "Ai rappresentanti dell'azienda - viene spiegato - è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli".

De Micheli: "Garantire la tutela dei lavoratori"

All'incontro, convocato dal ministro, hanno partecipato i liquidatori della società, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, la sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde e il presidente di Enac, Nicola Zaccheo. Il Governo ha ribadito ai commissari della compagnia Air Italy la sua forte irritazione, avanzando la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli. Sono state formulate proposte volte a evitare ulteriori difficoltà ai passeggeri e in particolar modo al traffico aereo sulla Sardegna, considerate anche le vigenti garanzie di continuità territoriale.

I commissari: "Rispetteremo gli impegni"

I commissari di Air Italy hanno confermato l'intenzione dei soci dell'ex Meridiana di rispettare gli impegni assunti con tutti i fornitori. Al termine dell'incontro la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato l'intenzione, più volte manifestata, di avviare nel mese di febbraio, in collaborazione con Enac, la definizione di un nuovo Piano Aeroporti nonchè di procedere alla revisione delle regole del trasporto aereo.

Lo stop ai voli

Nella giornata di martedì 11 febbraio i due azionisti di Air Italy, Alisarda (dell'Aga Kahn) col 51% e Qatar Airways col 49%, "a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis". Lo si legge in un comunicato, emesso al termine dell'assemblea dei soci della ex Meridiana. È stata la parola fine alla storia del vettore sardo. I passeggeri che avevano prenotato fino al 25 febbraio voleranno con altre compagnie e, dopo quella data, avranno diritto a un rimborso integrale o a essere riprotetti su altri voli.