Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 10 febbraio, all'avvio ha segnato 134 punti base, contro i 133 della chiusura di venerdì 7. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 0,95% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse cede lo 0,21% a 24.428 punti. Apertura debole per le principali borse europee. Londra segna un calo dello 0,12% a 7.457 punti, Francoforte dello 0,28% a 13.476 punti e Parigi dello 0,35% a 6.0008 punti.

L’andamento del 7 febbraio

Venerdì 7 febbraio, lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 133 punti base - sullo stesso livello della chiusura del giorno precedente - e ha chiuso stabile sempre a 133. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,94%. Chiusura poco mossa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,05% a 24.4478 punti. Termine di seduta in calo per le principali Borse europee: Parigi ha ceduto lo 0,14% a 6.029 punti, Francoforte lo 0,44% a 13.515 punti e Londra lo 0,51% a 7.466 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).