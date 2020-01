Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 30 gennaio, all'avvio ha segnato 135,9 punti base, contro i 133 della chiusura di mercoledì 29. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,95% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 29 gennaio

Mercoledì 29 gennaio lo spread, dopo un'apertura a 136 punti base, ha concluso in calo a 133 - rivedendo i minimi da fine ottobre - con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,94%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,57% a 24.164 punti. Termine di seduta positivo anche per le altre principali Borse europee. La migliore è stata Madrid (+0,66%) a 9.546 punti, seguita da Parigi (+0,49%) a 5.954 punti e Francoforte (+0,16%) a 13.345 punti. Fanalino di coda Londra (+0,038%) a 7.483 punti, con la scadenza per l'entrata in vigore della Brexit alle 23 del 31 dicembre (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).