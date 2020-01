Un'altra tappa di crescita per il Made in Italy. Stavolta il nostro Paese sale sull'olimpo dei distillati. Lo fa grazie alla Distilleria Nonino, che il 27 gennaio è stata insignita del Wine Enthusiast Award, il più importante premio internazionale di Wine&Spirits nella sezione “Spirit Brand / Distiller of the Year 2019”. Un premio che segna una tappa cruciale del percorso che sta facendo la grappa italiana : Nonino è infatti il primo brand produttore di grappa oltre che la prima distilleria italiana ad aggiudicarsi il premio. Consegnando il premio ritirato da Giannola Nonino sul palco del Palace of Fine Arts di San Francisco, infatti, è stato sottolineato come "la visione rivoluzionaria" dell'azienda, che ha portato alla “capacita” di ridisegnare un distillato tradizionale per l'era moderna, rappresenta the Best of Made in Italy. Un continuo impegno verso l'eccellenza basato sulla ricerca dell'innovazione, nel rispetto della cultura e dell'identità del territorio". L'azienda è stata fondata nel 1897 ma è negli anni settanta che Benito Nonino e la moglie Giannola iniziarono a produrre grappe Monovitigno di alta qualità, finendo per “ribaltare l’immagine grezza e forte della grappa".

"Tutto è possibile con passione, ottimi ingredienti e innovazione"

"E’ la prima volta che una distilleria italiana riceve questo riconoscimento - commenta Elisabetta Nonino - e il fatto che lo sia una distilleria di grappa ci riempie il cuore di orgoglio e di gioia, perchè ci dimostra che tutto è possibile quando si mettono assieme passione, ottimi ingredienti, innovazione e uno spirito resiliente.” “La ricerca emersa per mantenere la qualità assoluta nel processo di distillazione, e la rivoluzione cui abbiamo dato inizio, elevando la grappa dalle sue umili origini alla Regina dei distillati, sono stati l’obiettivo di tutta la nostra vita”.