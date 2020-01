Autostrade, -30% su pedaggi A12 fra Sestri Levante e Lavagna

Via libera all'atteso sconto sul pedaggio del tratto autostradale tra Lavagna e Sestri Levante, a parziale compensazione dei disagi dovuti ai lavori sulle Gallerie di Sant'Anna, sull'Aurelia. Questi interventi sono iniziati il 7 ottobre, ma proseguiranno sino al 23 maggio. Si prospettano, quindi, quattro mesi con sconto del 30% per chi viaggi in autostrada tra le due località. E' il sottosegretario Roberto Traversi ad annunciare il protocollo per il quale "fino al termine dei lavori gli autoveicoli di classe A e B in transito sull’autostrada A12 con entrata in autostrada al casello di Lavagna ed uscita a casello di Sestri Levante e viceversa godranno di una riduzione del pedaggio autostradale nella misura del 30%".

Sconto immediato per chi ha il Telepass

Lo sconto sarà più semplice per chi ha il Telepass mentre con il biglietto la riduzione non è immediata: "Possono godere della riduzione del 30% tutti i transiti effettuati tramite pagamento con il Telepass. Coloro che non hanno attiva tale modalità di pagamento potranno beneficiare di una agevolazione, se residenti nei comuni interessati: la gratuità del contratto per i primi 6 mesi dalla stipula se sottoscritto entro il 31 gennaio 2020. Coloro che pagano attraverso altri mezzi di pagamento, per godere dello sconto dovranno ritirare lo scontrino del pedaggio dopo ogni transito e poi spedirlo ad Autostrade per l’Italia".