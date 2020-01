Tesla, il balletto di Elon Musk per il lancio della Model Y. VIDEO

Ha fatto il giro del mondo il video in cui Elon Musk - fondatore di Tesla e di SpaceX - si esibisce in un buffo balletto all'evento di lancio della Tesla Model Y. Lo "show" è andato in scena alla Gigafactory 3 di Shangai, il nuovo stabilimento cinese che ospiterà la produzione del nuovo suv di dimensioni medie.

L'omaggio a Bill Gates

Musk stava presentando ai nuovi dipendenti, stakeholder e altri invitati i risultati finanziari dell’azienda, gli obiettivi raggiunti e i programmi per il futuro, quando la regia ha riprodotto il brano “More Than You Know” dei DJ Axwell ed Ingrosso. Prima ha iniziato a muovere qualche passo, poi si è tolto la giacca - rivelando una maglietta con un disegno della fabbrica - e ha iniziato a ballare. Un probabile omaggio al balletto fatto da Bill Gates e Steve Ballmer per il lancio di Windows negli anni '90, o da Jack Ma per i dipendenti di Alibaba.

I risultati di Tesla

Elon Musk aveva un evento da festeggiare: Tesla - secondo alcuni calcoli - sarebbe la casa automobilistica che vale di più nella storia americana (oltre 80 miliardi di dollari, quasi quanto General Motors e Ford insieme). La volata sarebbe imputabile alla recente corsa a Wall Street dovuta a una serie di successi, come le prime consegne al pubblico cinese di Model 3 prodotti nell'impianto Tesla di Shanghai.

Il tweet

L'imprenditore ha poi ricondiviso il video su Twitter, con la scritta "NSFW" - not safe for work. Il video è stato visto oltre due milioni e mezzo di volte. Musk ha alle spalle altri gesti "insoliti" che lo hanno reso un personaggio popolare in rete: l'ultimo quando ruppe un vetro del Cybertruck durante la presentazione.