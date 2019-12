Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 19 dicembre, all'avvio ha segnato 159,6 punti base, contro i 159 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,35% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 18 dicembre

Mercoledì 18 dicembre, lo spread aveva chiuso in lieve rialzo. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si è attestato su 159 punti base contro i 156,9 punti base dell'apertura. Il rendimento del Btp era all’1,33%. Chiusura piatta per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,01%. Chiusure in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore, ieri, è stata Londra (+0,21%), seguita da Madrid (+0,06%). In negativo Francoforte (-0,49%) e Parigi (-0,15%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).