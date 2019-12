Per superare l'emergenza della carenza dei medici "si consente fino al 2022 la possibilità per i medici di permanere in servizio fino al 70esimo anno di età". È una delle novità previste nel Patto della Salute 2019-2021, firmato oggi dopo una lunga trattativa tra il Governo e le Regioni. Tra le misure, due miliardi a disposizione a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno.

Bonaccini: "Finisce la stagione dei tagli"

"Governo e Regioni insieme a difesa del diritto alla salute - ha twittato il ministro Roberto Speranza - Ora è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale". Per il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini "finisce la stagione dei tagli": il Patto, anzi, "sancisce il notevole incremento delle risorse destinate alla Sanità".