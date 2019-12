“A oggi non c’è l’esigenza dell’ingresso del Mef” in Alitalia. Sarebbe questa, secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, la posizione espressa dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al tavolo convocato al Mise con i sindacati e il commissario unico della compagnia aerea Giuseppe Leogrande. Ciò, avrebbe aggiunto comunque il ministro, “non significa escludere” un possibile intervento del Tesoro nel capitale della società. Durante il vertice, Patuanelli avrebbe anche confermato la disponibilità di Lufthansa a entrare nella trattativa: “Ho incontrato una sola volta i vertici di Lufthansa e in quell’incontro hanno ribadito la disponibilità a un accordo commerciale, non a rilevare Alitalia. Non si può dire che vogliamo regalare Alitalia a Lufthansa. Non ho dato mandato a cederla a Lufthansa”.

L'esordio di Leogrande

Tocca ora a Leogrande gestire la partita: a lui il ministro dello Sviluppo economico ha dato mandato “per trovare le migliori soluzioni per il rilancio di Alitalia” e “per migliorarne il conto economico”. Nel corso della riunione Patuanelli avrebbe infatti spiegato che “l’unica strada possibile” per evitare il fallimento del vettore era quella di aprire una nuova procedura di gara con un commissario unico. “L’obiettivo del commissario - avrebbe spiegato il ministro - è migliorare il conto economico della società, che grazie ai lavoratori garantisce entrate migliori di altre compagnie. Il problema sono i costi. Qui il commissario dovrà individuare i problemi per migliorare il conto economico”.

Le speranze dei sindacati

I sindacati si sono presentati all’incontro organizzato nel pomeriggio del 17 dicembre alla sede del Mise auspicando proprio la definizione di un nuovo piano industriale in grado di rimettere in pista Alitalia, dopo il fallimento della cordata che avrebbe dovuto mettere insieme Mef, Ferrovie dello Stato, Delta o Lufthansa come partner industriale e Atlantia, che alla fine si è tirata indietro. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito prima del vertice che “ci sono tutte le condizioni per non andare con il cappello in mano da qualcuno, ma per cercare alleanze sulla base di un piano industriale che rafforzi le rotte e la qualità del lavoro”, aggiungendo che “per quello che ci riguarda non c’è alcuna disponibilità a discutere di licenziamenti o riduzione dei dipendenti”. Sulla stessa lunghezza d’onda la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, secondo cui “Alitalia è una grande azienda ed è fondamentale che rimanga, vogliamo che venga presentato un piano industriale di rilancio”, mentre viene scongiurata l’ipotesi “spezzatino”, “che significherebbe migliaia di esuberi”.