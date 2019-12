Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 13 dicembre, all'avvio ha segnato 157 punti base, contro i 150 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,35% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo, dopo l'esito del voto nel Regno Unito e il via libera di Donald Trump a un accordo con la Cina sui dazi: l'indice Ftse Mib avanza dell'1,38% a 23.713 punti. Anche le altre Borse europee aprono in rialzo: hanno avviato la seduta in positivo Parigi (+1,44%), Francoforte (+1,22%) e Madrid (+1,37%). Debole Londra (-0,29%).

L’andamento del 12 dicembre

Giovedì 12 dicembre lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in calo a 150 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,23%. In mattinata aveva aperto poco mosso a 153 punti, contro i 152 della chiusura di mercoledì. Piazza Affari aveva accelerato sul finale e chiuso in rialzo: Ftse Mib +1,02% a 23.390 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo anche le altre principali Borse europee: Francoforte aveva guadagnato lo 0,57%, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,79%.

Data ultima modifica 13 dicembre 2019 ore 09:29