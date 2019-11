Chiusura a 151 punti per lo lo spread tra Btp e Bund (COS'È), con il rendimento decennale italiano all'1,16%. Il differenziale, in mattinata, aveva aperto a 154 punti base, come nella chiusura di venerdì. Poi a metà giornata era calato a 151,6 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata positiva per la Borsa di Milano che ha chiuso in rialzo: l'indice Ftse Mib ha segnato un aumento dello 0,84% a 23.454 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in rialzo, con l'ottimismo degli investitori sulle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Si guarda anche ai dati positivi sulla fiducia delle imprese e le prospettive dell'economia tedesca. I listini del Vecchio continente hanno archiviato la seduta in linea con l'andamento di Wall Street e in attesa delle prossime indicazioni che arriveranno dalla Fed. In rialzo Londra (+0,95%), Madrid (+0,7%), Francoforte (+0,63%) e Parigi (+0,54%).

L’andamento del 22 novembre

Venerdì 22 novembre, lo spread aveva aperto a 153,2 punti base, contro i 150 della chiusura di giovedì. Aveva poi chiuso in rialzo a 154 punti e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,17%. Era stata una giornata negativa per la Borsa di Milano: dopo un avvio di seduta positivo (+0,2%), Piazza Affari aveva terminato sotto la parità con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,09% a 23.259 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in generale rialzo, invece, per le altre principali Borse europee. La migliore era stata Londra, in crescita dell'1,22%. Bene anche Parigi e Francoforte, entrambe in crescita dello 0,2%.

