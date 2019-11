Niente tasse sul lavoratore quando quest'ultimo è una neomamma: la misura dell'esonero contributivo al 100% fino a tre anni per i datori di lavoro che mantengono in servizio le mamme lavoratrici è una di quelle allo studio del ministero del Lavoro. Secondo quanto si apprende la misura - allo studio al ministero del Lavoro per essere eventualmente inserita in manovra - lascerebbe inalterato il divieto di licenziamento al rientro dalla maternità per i primi 24 mesi dalla nascita. L'obiettivo della norma dovrebbe essere quello di incentivare la natalità. Dl crescita, nuovi emendamenti: bonus bebè più ampio