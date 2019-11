Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 20 novembre, all'avvio ha segnato 159 punti base, contro i 158 della chiusura di martedì 19. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,226% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha segnato un calo dello 0,45% a 23.228 punti. In calo anche le altre principali Borse europee: Parigi -0,48% a 5.880 punti, Francoforte -0,71% a 13.127 punti, Londra -0,56% a 27.282 punti.

L'andamento del 19 novembre

Martedì 19 novembre, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso poco sotto i 160 punti base, a 158, dopo aver invece aperto a 151,7 punti, in netto calo rispetto alla chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,24%. La Borsa di Milano, Piazza Affari, ha chiuso in calo con l'indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,57%. Chiusura a due velocità per le principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,35%, Francoforte ha guadagnato lo 0,09% e Londra lo 0,22% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 20 novembre 2019 ore 09:25