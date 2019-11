Accordo Ue sul Bilancio 2020, focus su clima e giovani

Le tre istituzioni dell'UE hanno approvato il bilancio dell'UE per il 2020. Il bilancio è fissato a 168,69 miliardi di euro in impegni (importi che possono essere concordati nei contratti in un dato anno) e a 163,57 miliardi di euro in crediti di pagamento (importi che saranno versati).

Giovani e clima

"Ciò consentirà all'UE di concentrare le sue risorse sulle priorità che contano per i cittadini: cambiamento climatico, occupazione, giovani, sicurezza e solidarieta' nell'UE", scrive la Commissione europea. Il bilancio del prossimo anno preparerà anche la transizione verso il prossimo ciclo di bilancio, che sarà il settimo e ultimo nell'ambito dell'attuale ciclo di bilancio a lungo termine 2014-2020.

Ue e Regno Unito

L'accordo si basa sulla premessa che il Regno Unito, dopo il suo ritiro dall'Unione europea entro il 31 gennaio 2020, continuerà a contribuire e a partecipare all'attuazione del bilancio dell'UE fino alla fine del 2020 come se fosse uno Stato membro.

Posti di lavoro

Ha dichiarato Gunther H. Oettinger, commissario europeo per il bilancio e le risorse umane: "Il bilancio dell'UE per il 2020 è una questione di continuità: è l'ultimo dell'attuale bilancio a lungo termine e l'ultimo che la Commissione Juncker ha proposto e negoziato. Esso convoglierà le risorse verso i settori in cui sono necessarie. Contribuirà a creare posti di lavoro, ad affrontare i cambiamenti climatici e a stimolare gli investimenti in tutta Europa. Investirà nei giovani e per rendere l'Europa più sicura. Tutte queste priorità si riflettono anche nella proposta della Commissione per il bilancio UE a lungo termine oltre il 2020. Dovremmo ora concentrarci sull'adozione tempestiva del prossimo bilancio a lungo termine, in modo da garantire certezza e stabilità ai nostri beneficiari e continuare a creare un valore aggiunto dell'UE per tutti".