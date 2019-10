La fusione proposta tra Fca e Psa creerebbe il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di unità vendute (8,7 milioni di veicoli), con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro, sulla base dell'aggregazione dei risultati del 2018 ed escludendo Magneti Marelli e Faurecia. È quanto comunicano le due società nella nota congiunta che hanno diffuso questa mattina, in cui spiegano di voler "unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile".

Quote divise a metà tra Psa e Fca

Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. "Sinergie annuali a breve termine stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti”, è uno degli obiettivi che si raggiungerebbero secondo le due aziende.

Elkann presidente, Tavares ceo

Nella nuova società John Elkann sarà presidente, Carlos Tavares ceo e membro del consiglio di amministrazione. Ci sarà una capogruppo olandese e una governance bilanciata tra gli azionisti con una maggioranza di consiglieri indipendenti. Il consiglio di amministrazione della società sarebbe composto da 11 membri: 5 saranno nominati da Fca (incluso John Elkann) e 5 nominati da Psa (inclusi il senior independent director e il vicepresidente). Nel board ci sarà anche il ceo Carlos Tavares che avrà un mandato iniziale di 5 anni. "Questa convergenza crea un significativo valore per tutti gli stakeholder e apre a un futuro brillante per la società risultante dalla fusione. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora con Mike (Manley, ceo di Fca, ndr.) e sarò molto felice di continuare a lavorare con lui per costruire insieme un grande gruppo", afferma Tavares.

Obiettivo memorandum entro prossime settimane

Fca e Psa lavoreranno "per raggiungere nelle prossime settimane, al termine delle discussioni, un Memorandum of Understanding vincolante”, affermano i due gruppi. Il Consiglio di Sorveglianza di Peugeot e il consiglio di amministrazione di Fca hanno concordato all'unanimità - spiegano le due società - di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica. Prima del perfezionamento dell'operazione Fca distribuirebbe ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro e la propria partecipazione in Coma. Peugeot distribuirebbe ai propri azionisti la partecipazione del 46% in Faurecia.

Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 09:25