Lunedì 28 ottobre lo spread fra Btp e Bund (COS'È) ha chiuso a 134 punti base, con il rendimento del decennale in crescita all'1%. Il differenziale in mattinata aveva aperto sullo stesso valore, mentre venerdì 25 ottobre aveva concluso a 131 punti base (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Prima seduta di settimana senza strappi per Piazza Affari che ha chiuso in rialzo sull'onda dell'annuncio di Dondald Trump di un possibile mini-accordo commerciale con la Cina al vertice dell'Apec di novembre. L'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,38% a 22.695 punti. Per i mercati azionari del Vecchio continente giornata poco sopra la parità: Londra ha chiuso in aumento dello 0,09%, con Francoforte in crescita finale dello 0,37% e Parigi dello 0,15%.

L’andamento del 25 ottobre

Lo spread, venerdì 25 ottobre, aveva chiuso a 131 punti base, stabile rispetto all'apertura. Il rendimento del decennale si era attestato allo 0,948%. Dopo un inizio di giornata fiacco, Piazza Affari aveva chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana scorsa. Il Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche le altre principali Borse europee avevano chiuso in prevalenza in positivo con l'eccezione di Londra piatta (Ftse 100 -0,05%). Parigi è stata la migliore con un rialzo dello 0,67% mentre Francoforte ha chiuso a +0,17%.

Data ultima modifica 28 ottobre 2019 ore 18:25