Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 24 ottobre, ha aperto a 133 punti base, come il valore della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,93% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 23 ottobre

Lo spread, mercoledì 23 ottobre, aveva chiuso a 133 punti base, in live rialzo rispetto all'apertura a 129,6 (stesso livello della chiusura di martedì). Il rendimento del decennale italiano era pari allo 0,93%. Piazza Affari aveva terminato le contrattazioni in campo negativo: l'indice Ftse Mib aveva ceduto lo 0,6% a 22.351 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Le altre principali Borse europee avevano chiuso contrastate: Londra +0,67% a 7.260 punti, Parigi -0,07% a 5.653 punti, Francoforte +0,34% a 12.797 punti.