Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 17 ottobre, ha aperto a 130,7 punti base, poco mosso rispetto ai 131 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è dello 0,90% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha aperto in calo: l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,22%, a quota 22.379 punti. Avvio di seduta debole anche per le altre principali Borse europee, che scontano le incertezze sulla tenuta della bozza di accordo sulla Brexit dopo il no del partito unionista nordirlandese Dup. A Parigi il Cac 40 cede lo 0,3% a 5.679 punti, a Londra il Ftse 100 è sostanzialmente invariato a 7.167 punti, mentre a Francoforte il Dax arretra dello 0,12% a 12.655 punti.

L’andamento del 16 ottobre

Mercoledì 16 ottobre, lo spread aveva chiuso a 131 punti base, dopo aver aperto a 133 punti base, in lieve calo rispetto ai 135 della chiusura di martedì. In giornata il valore era sceso fino a toccare quota 129, segnando un nuovo minimo dal maggio 2018. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,88%. La Borsa di Milano ha virato in territorio positivo e nel pomeriggio Piazza Affari ha chiuso in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, con Londra in negativo (-0,61%). In positivo invece Madrid (+0,33%) e Francoforte (+0,32%), mentre ha terminato la seduta piatta Parigi (-0,09%).

Data ultima modifica 17 ottobre 2019 ore 09:29