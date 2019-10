"La sfida di questa manovra era così ardua che Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". A dirlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (CHI E') in un’intervista a L’Economia del Corriere della Sera. Il titolare del Mef spiega anche che ammontano a circa 14 miliardi "le risorse per finanziare la completa sterilizzazione delle clausole e le misure previste dalla manovra, al netto della flessibilità e altri fattori" ovvero per arrivare al 2,2% del deficit annunciato dal nuovo esecutivo. Dove trovarli? "Nella Nota (di aggiornamento al Def) - aggiunge Gualtieri - sono indicati gli ambiti di intervento che stiamo ora definendo più nel dettaglio. Sono fiducioso che con il contributo di tutti si arriverà a una soluzione equilibrata e condivisa". Anche se il ministro ammette che "ora è prematuro per me indicare le singole misure. Ci sarà tra l’altro un impegno straordinario sul versante del recupero di gettito dell’evasione fiscale".

"Senza questo governo, l’Italia andava a sbattere"

Secondo Gualtieri "se non si faceva questo governo l’Iva sarebbe aumentata di 23 miliardi e l’Italia andava a sbattere". Col vecchio esecutivo, aggiunge il ministro, primo politico e non tecnico dal 2011 al Mef ,"sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa. Oggi dobbiamo rimetterla su un sentiero di crescita, stabilità, ricomposizione delle fratture sociali e territoriali. Questo è un compito eminentemente politico".

"Manovra sfida non da poco"

Gualtieri sottolinea il lavoro fatto con l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def: "Tenuto conto dell’eredità difficile che abbiamo trovato, disattivare 23 miliardi di clausole Iva, avviare la riduzione delle tasse sul lavoro e rilanciare gli investimenti salvaguardando scuola, sanità e welfare non mi sembra un compito poco ambizioso".