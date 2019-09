Incentivi per chi usa la carta di credito e tutti i sistemi di pagamento elettronici e digitali. Obiettivo? Far emergere il nero e così combattere l'evasione fiscale. Queste una delle mosse allo studio del Fisco. L’ipotesi è far tornare nelle tasche degli italiani circa il 10% della cifra totale spesa annualmente. Per questa detrazione fiscale sarà fissata una soglia minima di spesa. Come spiega Repubblica, alcuni ipotizzano un tetto minimo di 2mila euro, altri preferirebbero “parametrare” il confine in base al reddito. Il "patto con i contribuenti", che Giuseppe Conte preannuncia da New York, è per ora nelle simulazioni di un mix di misure da inserire nella legge di bilancio e nel decreto fiscale.

Abbassare tetto uso contanti

Tra le ipotesi, aumenti selettivi dell'Iva - che però verrebbero restituiti al contribuente che paghi con carta - e meccanismi di detrazioni non più automatiche ma solo a fronte di pagamenti tracciabili. Ma anche una lotteria sugli scontrini fiscali, l'idea di abbassare il tetto all'uso del contante (ora è tremila euro) e quella di stabilire una fascia di gratuità nei pagamenti con le carte, per cui ad esempio non ci sarebbero commissioni sui primi cinque euro spesi con bancomat e i primi venti con carta. L'idea è rendere ad esempio più conveniente per il cliente pagare al ristorante con carta che con contante.

Evasi 110 miliardi

Abbattere l'evasione fiscale, dice il viceministro Antonio Misiani, "non è una missione impossibile": in ballo ci sono 110 miliardi "che ogni anno vengono sottratti a fisco e Inps". La fatturazione elettronica sta dando buoni risultati e a gennaio entrerà a regime anche lo scontrino elettronico, con tanto di lotteria degli scontrini.

Commissioni dei Pos

Sarebbero allo studio anche nuovi accordi tra Abi e commercianti per ridurre le commissioni dei pos. Più n generale, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha indicato il modello scelto per i benzinai, con l'obbligo della fatturazione elettronica nella filiera del carburante e concomitanti sgravi fiscali.

Data ultima modifica 25 settembre 2019 ore 10:20