"Le regole di bilancio vanno riviste". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi intervenendo dinanzi alla commissione Affari economici del Parlamento europeo di Bruxelles. "Sono state efficaci, sensate, per molto tempo", ma ora anche se "evitano l'accumulo di debito", non sono comunque "così efficaci perché non hanno capacità anticicliche". Draghi ha anche ricordato l'importanza di uno strumento di stabilizzazione fiscale centrale per aiutare i Paesi colpiti da shock, e ha sottolineato di nuovo che le riforme strutturali sono "l'unico strumento per aumentare le prospettive di crescita". Bce taglia tassi di 10 punti. Draghi: rischi per l'Eurozona