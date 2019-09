Conto alla rovescia per diversi concorsi pubblici in Lombardia in scadenza tra la fine di settembre e la fine di ottobre del 2019. Ci sono 38 posti nell’area tecnica agrario-forestale e una posizione in area digitale nel Comune di Milano. Poi oltre cento annunci, tra bandi, concorsi, gare e premi, tutti consultabili sul sito della Regione.

Concorso per agrari

Scadenza alle 12 del 27 settembre per 38 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato. L’area tecnica di interesse del bando lanciato dalla Regione Lombardia è quella dei settori agrario e forestale. Di questi, in 30 saranno indirizzati proprio alla Giunta regionale e altri 8 saranno collocati presso Ersaf, l’ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

I dipendenti della Pubblica Amministrazione

Sempre la Regione offre altre 24 posizioni per mobilità esterna. Con scadenza il 27 settembre alle 23:45, questo bando è rivolto a chi è già dipendente della Pubblica Amministrazione e vuole richiedere la mobilità. Di questi, 7 posti sono previsti per la categoria professionale C e altri 17 per la categoria D.

Dal Comune alla Regione, oltre cento bandi

Il Comune di Milano cerca invece un professionista di alto profilo, esterno all’amministrazione e in grado di fornire un quadro conoscitivo sui lavoratori delle piattaforme digitali, scadenza sempre il 27 settembre. Ma tra i diversi bandi rivolti a cittadini, enti e imprese, pubblicati sul sito della Regione si arriva a un totale di 103 iniziative.

Diverse iniziative rivolte ai giovani

Tra i tanti bandi aperti anche molte iniziative rivolte ai più giovani. A cominciare da "La Lombardia è dei giovani", con scadenza il 31 ottobre e orientato a esperienze di cittadinanza attiva. Ma anche "Europa Creativa - La musica muove l’Europa", rivolto giovani musicisti e professionisti nel settore della musica, anche in questo caso la scadenza è il 31 ottobre.