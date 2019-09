Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 20 settembre, ha aperto a 139 punti base, stabile rispetto alla chiusura di giovedì 19 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in lieve rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,28% a 22.190 punti. Le Borse europee aprono invariate dopo le mosse delle banche centrali. Gli investitori restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi sulla Brexit e sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Invariate Francoforte (+0,04%), Madrid (+0,01%) e Parigi (-0,07%). In negativo Londra (-0,37%).

L’andamento del 19 settembre

Giovedì 19 settembre lo spread, dopo un'apertura a 137,8 punti base - stabile rispetto ai 138 della chiusura di mercoledì 18 - ha chiuso in linea a 139. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,88%. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,82% a 22.128 punti. Tutti in positivo anche i Mercati azionari del Vecchio continente: le Borse di Londra e Francoforte hanno concluso la seduta in crescita dello 0,5%, mentre Parigi ha segnato un aumento finale dello 0,6%(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).